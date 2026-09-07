«Полная чушь». Росберг жёстко раскритиковал Хэмилтона за рассказ о любви к «Феррари»

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг раскритиковал заявления семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, что он хотел перейти в «Феррари» ещё во времена выступлений за немецкую команду.

«Когда «Мерседес» был настолько доминирующим, у тебя вообще не было желания куда-то уходить. Это совершенно очевидно. Полная чушь и голливудская история, которую он сейчас рассказывает. Для меня, конечно, было бы лучше, если бы тогда он ушёл. Если бы мне дали полную свободу действий, всё было бы проще», — приводит слова Росберга издание F1-Insider.

Хэмилтон выступал за «Мерседес» с 2013 по 2024 год и выиграл шесть из своих семи чемпионских титулов с 2014 по 2020 год. В 2025 году он перешёл в «Феррари».