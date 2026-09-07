Хэмилтон рассказал, что ждал возможности перейти в «Феррари» на протяжении многих лет

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что на протяжении многих лет в глубине души надеялся на переход в итальянскую команду, и рассказал, как несколько раз был близок к этому.

«Знаете, когда я проходил мимо всех остальных команд, а потом подходил к боксам «Феррари»… У меня возникло особое ощущение от этой команды, потому что видел всех этих парней в красном, и они как бы кричали: «Переходи в «Феррари»! Переходи в «Феррари»!» И это было действительно круто.

И потом я смотрел квалификацию, видео с бортовых камер, всегда обращал внимание на эту красную машину, так что это, безусловно, где-то в глубине сознания у меня оставалось. А потом, в один год — кажется, это было в Спа — когда Себ [Феттель] подписал новый контракт, продлил его, я подумал: «Чёрт возьми». И помню тот момент, потому что тогда понял: «О, у меня действительно была какая-то надежда, что, может быть, это станет для меня шансом».

И ещё, когда Стефано [Доменикали] был в «Феррари», я пару раз с ним разговаривал. Но в то время у Фернандо [Алонсо] было право вето, он был ведущим гонщиком и, вероятно, не хотел, чтобы я снова стал его напарником. А затем появился Себ, и у них, очевидно, было два хороших гонщика. Так что звёзды так и не сошлись.

Но в итоге дело дошло до того, что я подумал: «Они никогда не сойдутся, может быть, этого не произойдёт при моей жизни». И я был настолько предан «Мерседесу» — начал работать с ними, когда мне было 13 лет, что даже если бы этого не случилось, я бы ни за что не оглянулся назад и не заплакал. Однако в конце моей карьеры всегда оставался бы знак вопроса. Именно поэтому я безмерно благодарен, что у меня появилась эта возможность именно сейчас, буду вечно благодарен Джону [Элканну], Бенедетто [Винье] и Фреду за то, что они открыли для меня эту дверь», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.