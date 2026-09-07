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Хэмилтон обратился к болельщикам «Феррари» после ГП Италии

Хэмилтон обратился к болельщикам «Феррари» после ГП Италии
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил тифози за поддержку на Гран-при Италии в Монце и заявил, что команда продолжит бороться и вернётся сильнее.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Спасибо, тифози. Мы выложились на полную, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Несмотря ни на что, поддержка в течение всей недели была невероятной. Я всегда поражён тем, сколько страсти и любви мы получаем. Это очень много значит для меня и для команды.

Мы разделяем эту страсть с вами и будем продолжать бороться вместе, чтобы вернуться после этого. Я рад, что Шарль в порядке, мы стремимся к прогрессу и величию и продолжим делать всё возможное, чтобы добиться результатов, которых вы все заслуживаете. Люблю вас всех», — написал Хэмилтон на своих страницах в социальных сетях.

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