Ландо Норрису стало плохо на интервью после финиша Гран-при Италии

Чемпион Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норрис стало плохо из-за жары после гонки Гран-при Италии, которая прошла вчера, 6 сентября, в Монце, что также сказалось на его восприятии окружающих.

Перед началом общения с прессой после гонки Ландо опустил голову на стол, а после попросил «Кока-колы», чтобы утолить жажду.

Фото: Кадр из трансляции

Затем один из журналистов спросил, видит ли его Норрис, на что Ландо ответил: «Вижу шестерых тебя».

Фото: Кадр из трансляции

В ходе Гран-при Италии британский пилот финишировал на четвёртом месте. В данный момент Ландо занимает также четвёртое место в личном зачёте Формулы-1 со 171 очком.