Берни Экклстоуна арестовали в Португалии — Correio da Manha

95-летнего бывшего генерального директора Формулы-1 Берни Экклстоуна арестовали после приземления на аэродроме Тирес в португальском Кашкайше в ходе плановой полицейской операции. Об этом сообщает портал Correio da Manha.

Согласно имеющейся информации, Экклстоуна подозревают в незаконном провозе оружия на борту своего самолёта Dassault Falcon 7X, на котором был найден дробовик неизвестной модели. Пока нет данных о том, предстанет ли Берни перед судом или ему будет предъявлено лишь официальное обвинение. При этом меры безопасности на аэродроме были усилены.

Ранее Берни Экклстоун объяснил, почему Гран-при Нидерландов вернулся в календарь Ф-1.