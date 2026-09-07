Стелла: поздравляю Кими. Возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал победу пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии.

«Прежде всего поздравляю Кими Антонелли. Победа на домашнем для него Гран-при Италии, причём после старта с конца решётки – это, должно быть, и правда нечто особенное. Хотя изначально такой результат и не считался маловероятным – учитывая то, какой темп Антонелли демонстрировал в практиках, а также что новые машины дают вам возможность обгонять.

Возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко, если учесть то, что происходило в этой гонке. При этом гонка, конечно, получилась зрелищной, хотя временами борьба и правда была напряжённой – например, между двумя «Мерседесами», а в конце заезда и между двумя пилотами «Макларена». Да, заезд получился интересным, можно сказать, что мы получили новый вид гонок», — приводит слова Стеллы F1oversteer.