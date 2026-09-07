15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла: поздравляю Кими. Возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко

Стелла: поздравляю Кими. Возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал победу пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Прежде всего поздравляю Кими Антонелли. Победа на домашнем для него Гран-при Италии, причём после старта с конца решётки – это, должно быть, и правда нечто особенное. Хотя изначально такой результат и не считался маловероятным – учитывая то, какой темп Антонелли демонстрировал в практиках, а также что новые машины дают вам возможность обгонять.

Возможно, с новыми машинами обгонять стало даже слишком легко, если учесть то, что происходило в этой гонке. При этом гонка, конечно, получилась зрелищной, хотя временами борьба и правда была напряжённой – например, между двумя «Мерседесами», а в конце заезда и между двумя пилотами «Макларена». Да, заезд получился интересным, можно сказать, что мы получили новый вид гонок», — приводит слова Стеллы F1oversteer.

Материалы по теме
Фото
Андреа Кими Антонелли отпраздновал победу в Монце, съев спагетти из трофея