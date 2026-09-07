Берни Экклстоун прокомментировал арест в Португалии за незаконный перевоз оружия

Бывший генеральный директор Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что перевозил оружие без надлежащих документов, его задержали на несколько часов в Португалии.

«Я вёз ружьё из Швейцарии в Португалию для стендовой стрельбы. Всё просто. У меня там, дома, есть зарегистрированные ружья. Мы прошли таможню по прибытии – я знаю тамошних ребят – и у них не было никаких претензий, проблем. Затем уже после этого полицейский попросил досмотреть багаж. Это могло быть что угодно – хоть рыболовные снасти моего [шестилетнего сына] Эйса, но это было не так.

Они спросили, есть ли у меня «синяя книга» – это, видимо, те самые необходимые документы, – и я ответил, что никогда не вожу с собой такие бумаги, да и вообще практически никаких документов. Они сказали, что арестуют меня, но спустя, казалось, несколько часов мы всё уладили, однако это были сплошные неприятности.

Но, похоже, всё можно исправить. Фаби (жена Экклстоуна. — Прим. «Чемпионата») отправилась в Лиссабон, чтобы сдать ружьё, оплатить пошлину или что там нужно для ввоза, или в конечном счёте передать его властям. Я сказал, что тоже поеду, но в итоге не поехал и сижу дома, жду, пока эта ситуация разрешится», — приводит слова Экклстоуна портал Daily Mail.

Ранее в мае 2022 года Экклстоуна также арестовали в Бразилии за незаконное хранение оружия при посадке на частный борт. Тогда он признал, что владеет пистолетом, но заявил, что не знал о его наличии в багаже. Экклстоуна освободили и разрешили вылететь в Швейцарию после внесения залога.