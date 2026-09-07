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Оруджев выступил в защиту стратегов «Мерседеса», не позвавших Расселла на пит-стоп

Оруджев выступил в защиту стратегов «Мерседеса», не позвавших Расселла на пит-стоп
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение стратегов «Мерседеса» не звать британского пилота Джорджа Расселла на пит-стоп.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Зная итог, легко сказать: «Какие идиоты, любому понятно, что надо было Джорджа зазвать первым». Но есть много «но». А если бы темпа не хватило? А если бы вдруг ошибка на пит-стопе, или в борьбе Расселл вылетел либо сломал крыло, или ещё что-то… По итогу Джордж потерял лидерство за пару кругов до финиша, так что было близко», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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