Оруджев выступил в защиту стратегов «Мерседеса», не позвавших Расселла на пит-стоп

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение стратегов «Мерседеса» не звать британского пилота Джорджа Расселла на пит-стоп.

«Зная итог, легко сказать: «Какие идиоты, любому понятно, что надо было Джорджа зазвать первым». Но есть много «но». А если бы темпа не хватило? А если бы вдруг ошибка на пит-стопе, или в борьбе Расселл вылетел либо сломал крыло, или ещё что-то… По итогу Джордж потерял лидерство за пару кругов до финиша, так что было близко», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».