«Это цирк, а не гонки». Оруджев — о Гран-при Италии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением по поводу гонки Гран-при Италии, которая прошла 6 сентября. Победителем заезда стал 19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.

«Насколько понравилась гонка? 0 баллов. Это цирк, а не гонки. Никакого экстаза от этих великолепных проездов мимо друг друга не испытал. Это классно для зрителя, особенно для нового. Но когда сам ездил и знаешь, как иногда сложно даётся обгон… Кроме как цирком это не назвать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».