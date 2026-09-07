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«Это цирк, а не гонки». Оруджев — о Гран-при Италии

«Это цирк, а не гонки». Оруджев — о Гран-при Италии
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением по поводу гонки Гран-при Италии, которая прошла 6 сентября. Победителем заезда стал 19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Насколько понравилась гонка? 0 баллов. Это цирк, а не гонки. Никакого экстаза от этих великолепных проездов мимо друг друга не испытал. Это классно для зрителя, особенно для нового. Но когда сам ездил и знаешь, как иногда сложно даётся обгон… Кроме как цирком это не назвать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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