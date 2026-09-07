Оруджев — о победе Антонелли: если просто проезжаешь людей на прямой, геройского не много

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о победе 19-летнего пилота немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли. на Гран-при Италии, которое прошло с 4 по 6 сентября в Монце.

«Красный флаг помог, но больше помогли инженеры «Мерседеса», что такую машину построили. На мой взгляд, если ты просто проезжаешь мимо людей на прямой, то геройского не много. Посмотрите его первый круг со старта — все обгоны просто на прямой. А с «Ауди» вообще страшная разница в скорости», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».