В «Ред Булл» оценили подиум Макса Ферстаппена в гонке ГП Италии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис оценил выступление четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии, которая прошла 6 сентября. Макс финишировал третьим.

«Заслуженный подиум для Макса и всей команды. «Мерседес» был немного быстрее нас, но мы были достаточно сильны, чтобы победить «Феррари» и «Макларен» собственными силами. Это была, вероятно, наша лучшая гоночная скорость, если сравнивать с предыдущими Гран-при, и шаг в правильном направлении.

Мы будем удовлетворены только тогда, когда найдём ту максимальную скорость. Очевидно, что нам предстоит преодолеть ещё ряд вызовов, как только мы полностью поймём и решим их, это может дать нам дополнительную производительность.

Макс был невероятен на трассе. Он совершил несколько очень зрелищных обгонов и защитных маневров, а также выбрал агрессивную стратегию, которая привела нас на подиум. Мы берём с собой улучшенную скорость и множество уроков из Монцы, поэтому с нетерпением ждём совершенно новой трассы в Мадриде, где будем гоняться в следующие выходные», — приводит слова Мекиса издание De Telegraaf.