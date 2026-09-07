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В «Ред Булл» оценили подиум Макса Ферстаппена в гонке ГП Италии

В «Ред Булл» оценили подиум Макса Ферстаппена в гонке ГП Италии
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис оценил выступление четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии, которая прошла 6 сентября. Макс финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Заслуженный подиум для Макса и всей команды. «Мерседес» был немного быстрее нас, но мы были достаточно сильны, чтобы победить «Феррари» и «Макларен» собственными силами. Это была, вероятно, наша лучшая гоночная скорость, если сравнивать с предыдущими Гран-при, и шаг в правильном направлении.

Мы будем удовлетворены только тогда, когда найдём ту максимальную скорость. Очевидно, что нам предстоит преодолеть ещё ряд вызовов, как только мы полностью поймём и решим их, это может дать нам дополнительную производительность.

Макс был невероятен на трассе. Он совершил несколько очень зрелищных обгонов и защитных маневров, а также выбрал агрессивную стратегию, которая привела нас на подиум. Мы берём с собой улучшенную скорость и множество уроков из Монцы, поэтому с нетерпением ждём совершенно новой трассы в Мадриде, где будем гоняться в следующие выходные», — приводит слова Мекиса издание De Telegraaf.

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