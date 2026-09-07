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Главный гоночный инженер «Хонды»: в этом сезоне больше не будет крупных обновлений мотора

Главный гоночный инженер «Хонды»: в этом сезоне больше не будет крупных обновлений мотора
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Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что в текущем сезоне Формулы-1 японская силовая установка больше не получит серьёзных обновлений, однако команда нацелена на значительный прогресс к первой гонке следующего сезона.

«У нас есть план по развитию двигателя, и мы знаем, на какой стадии сейчас находимся. Если опираться на наш план, мы сделаем серьёзный шаг вперёд к первой гонке следующего сезона. Сложно сказать, удастся ли нам нагнать конкурентов, но мы постараемся сократить отставание. Как я уже отмечал, в этом году у нас больше не будет крупных обновлений», — приводит слова Орихары Motorsport Espana.

Напомним, с 2026 года моторы «Хонды» эксклюзивно поставляются команде «Астон Мартин»

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