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Исак Хаджар пропустит Гран-при Испании, Лоусон продолжит выступать вместе с Ферстаппеном

Исак Хаджар пропустит Гран-при Испании, Лоусон продолжит выступать вместе с Ферстаппеном
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заменит травмированного Исака Хаджара в составе «Ред Булл» на Гран-при Испании, который пройдёт в Мадриде. Новозеландец в третий раз подряд сядет за руль болида основной команды и составит пару четырёхкратному чемпиону серии Максу Ферстаппену.

«После выступлений за команду в Зандворте и Монце Лиам продолжит пилотировать в паре с Максом на предстоящем Гран-при Испании в Мадриде на этой неделе. Данное решение принято в связи с тем, что восстановление Исака продолжает идти положительно. Хотя он ещё не готов вернуться за руль, Хаджар будет в Мадриде, чтобы поддерживать команду. Все в команде с нетерпением ждут возможности приветствовать Исака за рулём в ближайшее время», — сказано в пресс-релизе команды.

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