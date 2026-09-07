Оруджев объяснил, почему Хэмилтон должен был ожидать, что Леклер его выдавит на старте

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал инцидент на старте Гран-при Италии, когда Шарль Леклер вытеснил Льюиса Хэмилтона за пределы трассы в первой шикане.

«Должен ли был Шарль оставить место? По нынешним гайдлайнам — конечно, должен. По «старой школе» — нет. Очень часто на выходе из первой шиканы человек снаружи едет в гравий. Льюис явно рассчитывал на место, Шарль явно не собирался это место оставлять. Было ясно ещё на торможении: если тебя так щемят, явный знак, что и на выходе попробуют выдавить», — написал Оруджев в своей колонке для спортивного портала «Чемпионат».