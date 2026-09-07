Финал сезона Формулы-1 перенесут из Абу-Даби в Имолу — Autohebdo

Финальный этап чемпионата мира Формулы-1 2026 года будет перенесён из Абу-Даби на итальянскую трассу в Имоле. Гонка пройдёт в те же даты — с 4 по 6 декабря, при этом Гран-при Катара, запланированный на 29 ноября, будет отменён без замены, сезон сократится до 22 этапов вместо 24.

«Решение пока официально не объявлено, однако, по данным источника, Имола уже выбрана в качестве замены Абу-Даби. Перенос связан с сохраняющейся нестабильностью на Ближнем Востоке и связанными с ней геополитическими рисками. FOM и ФИА в нынешних обстоятельствах решили не рисковать проведением гонки в Абу-Даби», — сообщает портал Autohebdo.