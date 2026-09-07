В «Макларене» отреагировали на борьбу Норриса и Пиастри в конце гонки ГП Италии

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла заявил, что будет проведён анализ борьбы Ландо Норриса и Оскара Пиастри на поздних этапах Гран-при Италии, поскольку их соперничество друг с другом чуть не привело к аварии, когда на 51-м круге они едва не столкнулись из-за решения Норрис пойти на обгон по внешней треактории.

«В этой ситуации мы посчитали, что для того, чтобы у Ландо был шанс атаковать Макса, он сначала должен был обогнать Оскара. И обе машины были на одинаковых шинах, с одинаковым износом, одинаковые по характеристикам. Поэтому мы решили, что нет необходимости вмешиваться в естественный ход гонки. Мы позволили им бороться.

Считаем, что поступили правильно. На мой взгляд, в целом Макс был быстрее. Просто он попал в эту ловушку, которая возникает в этом году, когда в Монце теряешь прижимную волну и вынужден тратить энергию на защиту от другого гонщика.

В тот момент, когда Ландо выехал колёсами за пределы трассы, он вышел на связь и сказал, что Оскар вытеснил его. Но когда мы пересмотрели эпизод, нам показалось, что инцидент гораздо безобиднее, чем мог показаться в пылу момента.

Так что мы, безусловно, пересмотрим этот эпизод и рассмотрим его в контексте подобных гонок, потому что вы правы, подчёркиваю: как только вы начинаете бороться друг с другом, вы можете потерять время. Итак, был ли у нас лучший способ дать бой Ферстаппену? Мы это проанализируем. На пит-уолле это не было очевидно, мы считали, что важнее позволить им гоняться, следуя нашей философии гонок», — приводит слова Стеллы портал RacingNews365.