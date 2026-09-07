«Рад, что он в порядке». Сайнс — об аварии Леклера на ГП Италии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Италии, в котором финишировал 13-м, и высказался об аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера в начале гонки.

«Прежде всего рад, что Шарль [Леклер] в порядке после такой серьезной аварии [в виде вылета в стену в последнем повороте]. Что касается нашего выступления, мы провели отличную гонку, в целом уикенд прошел хорошо – если учитывать наши ограничения. В субботу мы прилично выступили в квалификации, а в воскресенье провели хороший старт и показали хороший гоночный темп.

Пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности позволил нам обогнать [Эстебана] Окона. Спасибо механикам за блестящую работу. Затем хороший темп помог пройти [Оливера] Бермана. Теперь я с нетерпением жду гонки в Мадриде», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.