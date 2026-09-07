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«Рад, что он в порядке». Сайнс — об аварии Леклера на ГП Италии

«Рад, что он в порядке». Сайнс — об аварии Леклера на ГП Италии
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Италии, в котором финишировал 13-м, и высказался об аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера в начале гонки.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Прежде всего рад, что Шарль [Леклер] в порядке после такой серьезной аварии [в виде вылета в стену в последнем повороте]. Что касается нашего выступления, мы провели отличную гонку, в целом уикенд прошел хорошо – если учитывать наши ограничения. В субботу мы прилично выступили в квалификации, а в воскресенье провели хороший старт и показали хороший гоночный темп.

Пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности позволил нам обогнать [Эстебана] Окона. Спасибо механикам за блестящую работу. Затем хороший темп помог пройти [Оливера] Бермана. Теперь я с нетерпением жду гонки в Мадриде», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.

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