Джордж Расселл прокомментировал освистывание себя фанатами на подиуме в Италии

28-летний пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл высказался по поводу того, что фанаты освистали его на подиуме после гонки Гран-при Италии, по итогам которой он финишировал вторым.

«Да, очевидно, когда ты гоняешься на чьей-то домашней гонке, этого и следует ожидать. Так что я усмехнулся», — сказал Расселл на пресс-конференции.

Напомним, победителем гонки стал 19-летний гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Расселл к настоящему моменту занимает второе место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 201 очко. В составе немецкой команды Джордж выступает с 2022 года.