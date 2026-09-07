15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл прокомментировал освистывание себя фанатами на подиуме в Италии

Джордж Расселл прокомментировал освистывание себя фанатами на подиуме в Италии
Комментарии

28-летний пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл высказался по поводу того, что фанаты освистали его на подиуме после гонки Гран-при Италии, по итогам которой он финишировал вторым.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Да, очевидно, когда ты гоняешься на чьей-то домашней гонке, этого и следует ожидать. Так что я усмехнулся», — сказал Расселл на пресс-конференции.

Напомним, победителем гонки стал 19-летний гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Расселл к настоящему моменту занимает второе место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 201 очко. В составе немецкой команды Джордж выступает с 2022 года.

Материалы по теме
Джорджа Расселла освистали на подиуме Гран-при Италии