«Ред Булл» подпишет 11-летнего сына Кими Райкконена в свою юниорскую программу — RN365

Команда «Ред Булл» планирует подписать 11-летнего Робина Райкконена, сына чемпиона мира Формулы-1 2007 года Кими Райкконена, в свою юниорскую программу, сообщает портал RacingNews365.

Семья Райкконенов присутствовала на Гран-при Италии в Монце, где была замечена направляющейся в моторхоум «Ред Булл». Там же находились некоторые из самых влиятельных фигур команды, включая совладельца Шалерма Йовидхью и генерального директора по корпоративным проектам и новым инвестициям Оливера Минцлаффа.

Робин Райкконен сейчас выступает на картинговом уровне и ещё несколько лет не перейдёт в гонки на машинах с открытыми колёсами.