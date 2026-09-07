В «Уильямсе» намекнули, какую специальную ливрею используют на Гран-при Испании

В британской команде Формулы-1 «Уильямс» намекнули, что на предстоящем 14-м этапе Гран-при Испании будет использована историческая ливрея для болида FW48, которая будет выполнена в ретро-дизайне в стиле 1980-х.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

Команда «Уильямс» была основана в 1977 году. Её база располагается в Гроуве (Оксфордшир, Великобритания). Коллектив занимает второе место в истории по количеству завоёванных Кубков конструкторов (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997).

В данный момент у пилотов «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса и представителя Таиланда Алекса Албона по шесть очков в личном зачёте Формулы-1.