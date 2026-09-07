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Журналист опроверг слухи о переходе Цуноды в «Хаас»

Журналист опроверг слухи о переходе Цуноды в «Хаас»
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Журналист Томас Махер прокомментировал слухи о возможном переходе резервного пилота «Ред Булл» Юки Цуноды в американскую команду «Хаас».

«Слухи, связывающие Цуноду с «Хаасом» в контексте перехода в 2027 году, судя по всему, далеки от правды. Согласно источникам, «Хаас» не рассматривает кандидатуру Цуноды, если место в команде вообще освободится», – написал Махер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее французский журналист Марк Лимаше заявил, что «Хаас» провёл предварительные контакты с Цунодой после Гран-при Нидерландов в Зандворте. Японец является резервным пилотом «Ред Булл», но не имеет подтверждённого места на стартовой решётке на сезон-2027.

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