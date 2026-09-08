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Фото: дизайн номеров пилотов «Уильямса» на Гран-при Испании

Фото: дизайн номеров пилотов «Уильямса» на Гран-при Испании
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» представила дизайн номеров пилотов коллектива испанца Карлоса Сайнса и представителя Таиланда Алекса Албона, который будет использован на предстоящем Гран-при Испании. 14-й этап пройдёт с 11 по 13 сентября.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Команда «Уильямс» была основана в 1977 году. Её база располагается в Гроуве (Оксфордшир, Великобритания). Коллектив занимает второе место в истории по количеству завоёванных Кубков конструкторов (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997).

В данный момент у пилотов «Уильямса» Карлоса Сайнса и Алекса Албона по шесть очков в личном зачёте Формулы-1.

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