«Я бы поступил так же, как Шарль». Монтойя — о борьбе Леклера и Хэмилтона на ГП Италии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя высказался о борьбе между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии, заявив, что гонщикам «Феррари» необходимо серьёзно поговорить и признал, что сам бы поступил так же, как монегаск.

«Думаю, им обоим на этой неделе нужно отправиться в Маранелло и серьёзно поговорить, между собой и с руководством – Фредом Вассером или даже более высокостоящим начальством. Ведь, как мне кажется, Шарль просто взял и заявил: «Я боролся с Льюисом точно так же, как с любым другим пилотом». Но ведь речь о твоём напарнике по команде. Ты должен уважать своего напарника, уважать команду. Хотя я бы поступил так же, как Шарль, и у меня тоже были бы проблемы. Потому что в современной Ф-1 люди больше склонны смотреть на общую картину. Лично я на общую картину никогда не смотрел.

У меня просто не получалось. Я думал только о себе. Но дело в том, что мы говорим об Италии. Вы в Монце, на трибунах тифози, и вы начинаете бороться друг с другом. Для тебя важно победить напарника. И Шарль атаковал изо всех сил, защищая позицию. В итоге же он слишком широко взял в «Параболике», задел гравий на выходе из поворота, машину дернуло, он слишком резко отреагировал рулём – и в итоге врезался в стену. И да, это тяжело. «Феррари» нужно всё это прекратить», — приводит слова Монтойи F1oversteer.