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«Ред Булл» пошутил над статусом лучшего двигателя в Формуле-1

«Ред Булл» пошутил над статусом лучшего двигателя в Формуле-1
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Команда «Ред Булл» в социальных сетях иронично отреагировала на решение ADUO, согласно которому силовая установка австрийской команды признана лучшей в Формуле-1, несмотря на отсутствие побед в сезоне-2026.

По данным ADUO, мотор Red Bull Powertrains признан самым мощным по показателю чистой мощности ICE (двигателя внутреннего сгорания), опережая «Мерседес» (11 побед) и «Феррари» (две победы). При этом в сезоне «Ред Булл» ещё не одержал ни одной победы.

В ответ на это «Ред Булл» опубликовал в социальных сетях пост с подписью: «Red Bull и ICE, что (з)а дуэт (в оригинале «what (a)duo». — Прим. «Чемпионата»)», обыграв названия команды, ДВС и ADUO.

Стоит отметить, что ADUO оценивает только мощность двигателя внутреннего сгорания, без учёта гибридной системы, что может объяснять расхождение между формальным статусом лучшего мотора и реальными результатами на трассе.

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