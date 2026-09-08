«Хаас» нацелился на контракт с BWT на € 25 млн за сезон — Марк Лимаше

Американская команда «Хаас» ведёт переговоры с австрийской компанией Best Water Technology (BWT) о крупном спонсорском контракте на сезон-2027. Об этом сообщает французский журналист Марк Лимаше, автор ежегодника Business Book GP.

По информации источника, маркетинговый отдел «Хааса» уже провёл предварительные контакты с BWT. Ориентировочная стоимость соглашения оценивается в € 25 млн в год. Основная цель команды — достичь уровня бюджетного потолка в следующем сезоне.

В сезоне-2026 «Хаас» выступает под названием TGR Haas F1 Team после заключения партнёрства с Toyota Gazoo Racing. После 13 этапов на счету команды 21 очко, она располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов.