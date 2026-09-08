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Ферстаппен назвал поступок пилота, спасшего соперника из горящей машины, «невероятным»

Ферстаппен назвал поступок пилота, спасшего соперника из горящей машины, «невероятным»
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высоко оценил действия нидерландского гонщика Лоека Хартога, который спас британского пилота Олли Миллроя из горящего автомобиля во время гонки China GT в Шанхае. Инцидент произошёл на четвёртом этапе чемпионата на трассе «Шанхай Интернэшнл Сёркит».

«Да, это невероятно. Он отлично справился. Огромное уважение за это. Без него он бы не выжил», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Миллрой, выступающий в China GT за «Феррари», получил перелом пяти рёбер, ключицы, руки и ушиб лёгкого, но выжил. С больничной койки он заявил, что обязан жизнью Хартогу.

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Нидерландский гонщик спас соперника из горящей машины в гонке в Китае
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