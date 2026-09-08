Ферстаппен назвал поступок пилота, спасшего соперника из горящей машины, «невероятным»
Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высоко оценил действия нидерландского гонщика Лоека Хартога, который спас британского пилота Олли Миллроя из горящего автомобиля во время гонки China GT в Шанхае. Инцидент произошёл на четвёртом этапе чемпионата на трассе «Шанхай Интернэшнл Сёркит».
«Да, это невероятно. Он отлично справился. Огромное уважение за это. Без него он бы не выжил», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.
Миллрой, выступающий в China GT за «Феррари», получил перелом пяти рёбер, ключицы, руки и ушиб лёгкого, но выжил. С больничной койки он заявил, что обязан жизнью Хартогу.
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