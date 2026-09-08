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Расписание трансляций Гран-при Испании — 2026

Расписание трансляций Гран-при Испании — 2026
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С 11 по 13 сентября на трассе «Мадринг» в Мадриде (Испания) пройдёт 14-й этап сезона Формулы-1. Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Нидерландах покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Испании — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 11 сентября
14:30. Гран-при Испании. Свободная практика 1.
18:00. Гран-при Испании. Свободная практика 2.

Суббота, 12 сентября
13:30. Гран-при Испании. Свободная практика 3.
17:00. Гран-при Испании. Квалификация.

Воскресенье, 13 сентября
16:00. Гран-при Испании. Гонка.

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