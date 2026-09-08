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Петров — о прорыве Антонелли: была бы у меня такая машина, я бы так же прорвался

Петров — о прорыве Антонелли: была бы у меня такая машина, я бы так же прорвался
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал прорыв гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии, где итальянец стартовал с 19-го места из-за штрафа за замену двигателя, но всё равно одержал победу.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Что касается прорыва Антонелли, то он меня не шокировал. Всё-таки когда в твоём распоряжении чемпионская машина и лучшая в пелотоне силовая установка, то чему удивляться? Хейтеры на меня накинутся, скажут — мол, попробуй сам такого добейся! Отвечу: была бы у меня такая машина, я бы так же прорвался, сто процентов.

Не забываем, что помогли Кими и красные флаги, собравшие пелотон, как гармошку, и виртуальный сейфти-кар. Безусловно, Антонелли — молодец, красиво прорвался, но, когда ты видишь, что он чуть ли не за одну прямую объезжает две машины чемпионского «Макларена», это о многом говорит. В том числе и о том, что заводская команда всё ещё сохраняет преимущество по работе с силовой установкой относительно клиентов», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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