The Race: «Феррари» может пересмотреть будущее Фредерика Вассёра после провала в Монце

Руководство «Феррари» может провести оценку работы руководителя команды Фредерика Вассёра после неудачного выступления на домашнем Гран-при Италии. Об этом сообщает The Race, анализируя проблемы «Скудерии» в сезоне-2026.

По информации издания, после гонки в Монце давление на Вассёра усилилось. The Race отмечает, что руководству «Феррари» предстоит оценить ряд решений, принятых в нынешнем сезоне, включая техническую концепцию машины, работу с системой дополнительных возможностей по развитию силовой установки (ADUO) и взаимодействие между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

Отдельной проблемой авторы называют отношения двух пилотов. На Гран-при Италии Хэмилтон во время квалификации выразил недовольство отсутствием взаимодействия со стороны Леклера, а после гонки заявил о необходимости перемен в «Феррари».

«В конечном счёте всё идёт сверху. Это просачивается вниз через решения. И всё начинается с Фреда», — приводит слова Хэмилтона The Race.

При этом издание подчёркивает, что британец не призывал напрямую к увольнению Вассёра. По версии The Race, Хэмилтон считает, что именно руководитель команды должен использовать свои полномочия для устранения проблем внутри «Феррари».

В материале также ставится вопрос о том, должна ли «Скудерия» была заранее установить правила взаимодействия между пилотами. Леклер недавно подписал новый долгосрочный контракт с «Феррари», тогда как Хэмилтон в 2026 году заметно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном. The Race считает, что Вассёру приходится балансировать между двумя гонщиками, не определяя чёткую иерархию.

Издание также приводит несколько решений, которые руководству «Феррари» предстоит оценить. В частности, авторы задаются вопросом, стоило ли команде соглашаться с изменениями процедуры старта, которые лишили её преимущества, полученного благодаря меньшему турбокомпрессору, а также оправдано ли было жертвовать максимальной мощностью двигателя ради характеристик шасси и более эффективного использования системы ADUO.

В случае решения о смене руководителя «Феррари» потребуется найти замену Вассёру. Среди возможных кандидатов The Race называет руководителя программы «Феррари» в WEC Антонелло Колетту.

Кроме того, авторы материала обращают внимание на Кристиана Хорнера. Бывший руководитель «Ред Булл» остаётся вне Формулы-1 после ухода из команды. По данным The Race, несколько лет назад Хорнер уже отказался от предложения возглавить «Феррари», сделанного председателем компании Джоном Элканном. Однако издание допускает, что «Скудерия» может вновь обратиться к нему, если нынешняя ситуация приведёт к пересмотру состава руководства команды.