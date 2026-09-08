Виталий Петров призвал Формулу-1 к изменению в телевизионных трансляциях гонок

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказал мнение, что телевизионная трансляция гонок должна предоставлять больше данных о работе гибридных систем, чтобы зрители лучше понимали, почему происходят обгоны и как пилоты управляют энергоресурсами.

«Думаю, нам как зрителям здесь не хватает информации: мы не видим, какая мощность батареи осталась, по какой тактике пилоты её используют. С такой графикой зрители имели бы шанс понять, почему происходили обгоны в том или ином месте трассы — например, почему получалась борьба после первой шиканы. Как я понимаю, на стартовой прямой едущий позади пилот мог экономить батарею за счёт слипстрима и режима Straight-mode, а потом использовать «кусочек» батареи на разгоне. Жаль, что мы не получаем наглядной информации.

Вообще мне понравилась борьба Джорджа [Расселла] и Кими [Антонелли], я получал от неё удовольствие. Но повторюсь: для зрителей было бы лучше иметь больше информации в режиме онлайн, видеть заряд батареи, её использование, разные подходы гонщиков. Раз уж от нынешних силовых установок зависит так много, то продемонстрируйте их роль по-настоящему!» — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».