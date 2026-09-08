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Петров назвал вероятную причину аварии Леклера и жёсткой борьбы Шарля с Хэмилтоном

Петров назвал вероятную причину аварии Леклера и жёсткой борьбы Шарля с Хэмилтоном
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал инцидент между напарниками по «Феррари» Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Италии, а также аварию монегаска на третьем круге в «Параболике».

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Мне нравится Шарль, его подход, скорость и так далее, но я не понимаю, почему у него регулярно возникают проблемы, приводящие к авариям. Вероятно, Шарль хотел как можно быстрее выйти из последнего поворота на не прогретой до конца резине, из-за чего и получил срыв задней части на грязной части «Параболики».

Что же до «жеста» в адрес Хэмилтона в первом повороте, то Леклер точно не должен был выдавливать Льюиса в гравий. Шарль спокойно мог выйти из поворота уже — так, как это делал [Джордж] Расселл в борьбе с [Кими] Антонелли, когда Кими наехал на «червяков» и уехал в гравий. Не думаю, что своим манёвром Леклер стремился сделать какое-то внутрикомандное заявление по отношению к напарнику. Они вроде дружат, вместе снимаются в роликах — нет у них никакой войны.

Возможно, Леклер так поступил из-за давления, чувства ответственности перед болельщиками на домашней гонке «Феррари». Это в совокупности привело и к выдавливанию Хэмилтона, и к вылету. Как говорится, накрутил себе ответственности в голове», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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