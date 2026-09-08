В «Феррари» проверяют двигатель Леклера после аварии в Монце. Возможен штраф в Мадриде

В «Феррари» проводят анализ состояния силовой установки Шарля Леклера после его аварии на Гран-при Италии. Монегаск вылетел в «Параболике» на третьем круге гонки, и его машина получила серьёзные повреждения, которые могут привести к замене двигателя перед этапом в Мадриде.

Как сообщает издание AutoRacer, на SF-26 Леклера в Монце была установлена силовая установка спецификации ADUO 2. В результате аварии двигатель получил повреждения, а также оставался включённым в течение длительного времени после удара, что могло усугубить ситуацию. Окончательное решение о состоянии силовой установки будет принято во вторник вечером, чтобы в среду утром команда могла определить, продолжать использовать текущий мотор или производить замену.

В случае замены Леклер получит штраф на стартовой решётке Гран-при Мадрида, который пройдёт на новой для всех трассе 13 сентября. Замена мотора на новый (также спецификации ADUO 2) будет означать потерю позиций, что особенно неудобно на незнакомом для всех пилотов и команд автодроме.

Помимо этого, на этап в Мадриде «Феррари» подготовила небольшое техническое обновление в области задней подвески, связанное с аэродинамической корректировкой. Более серьёзный пакет обновлений команда планирует представить на Гран-при США в Остине.