Финал Открытого чемпионата РДС пройдёт на ADM Raceway 12 и 13 сентября

Финальный этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии (RDS Open) состоится 12 и 13 сентября на трассе ADM Raceway в Мячкове.

Фото: Пресс-служба РДС

Чемпион сезона определился досрочно — им стал пилот Анатолий Щербак, обеспечивший себе титул за один этап до финиша. Для столичного спортсмена это второе чемпионство подряд.

Перед финальным этапом на второй позиции в турнирной таблице располагается Сергей Корнеев (STAR PËR STARS AIMOL) с 528 баллами. Третье место занимает Владимир Афанасьев из Tamashi Racing (504 балла). Игорь Озолин (Tamashi Racing) имеет 484 балла. Сергей Давидадзе из Самары набрал 462 балла, Владислав Ерофеев из Георгиевска (STAR PËR STARS AIMOL) — 437 баллов.

Фото: Пресс-служба РДС

«Для нас этот сезон стал важным этапом в развитии RDS Open. Мы видим, как растёт уровень чемпионата и вместе с ним — уровень самих пилотов. Борьба становится плотнее, техника серьёзнее, а спортсмены, которые ещё недавно только начинали свой путь в Российской Дрифт Серии, сегодня показывают очень зрелый и конкурентный дрифт. Особенно хорошо это видно по турнирной таблице: перед финалом сразу несколько пилотов сохраняют реальные шансы на призовые места. Мы рады возвращению «второго дивизиона» на ADM Raceway, уверена, что финал будет незабываемым как для пилотов, так и для наших зрителей», — приводит слвоа руководителя Открытого чемпионата РДС Марии Америковой пресс-служба серии.

В программу финала войдут учебно-тренировочные сборы для юниоров в возрасте от 9 до 15 лет при поддержке Aimol Junior. Пилоты пройдут теоретические занятия, тренировочные и практические заезды по основной конфигурации RDS Open. Судейская коллегия включает пилотов Гран-при РДС (RDS GP) Андрея Астапова, Михаила Давидянца и Тимофея Добровольского.

На финальном этапе пройдут парад пилотов и автограф-сессии. Прямая трансляция будет доступна на платформе RDS TV.