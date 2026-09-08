15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Как вы оцениваете действия Шарля Леклера в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в Монце?

Как вы оцениваете действия Шарля Леклера в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в Монце?
Комментарии

Гран-при Италии ознаменовался не только победой итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, но и инцидентом между пилотами «Феррари» на первом круге гонки.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

Шарль Леклер, стартовавший третьим, жёстко защищал позицию от Льюиса Хэмилтона в первом повороте, вытеснив напарника на гравий. Хэмилтон откатился на 10-е место. На третьем круге Леклер вылетел в «Параболике» и сошёл с дистанции. Британец финишировал шестым.

После гонки Хэмилтон выразил недовольство действиями напарника. А руководитель команды Фредерик Вассёр отметил, что итог первого поворота «плох для команды», и допустил введение командных приказов.

«Чемпионат», в свою очередь, предлагает пройти опрос: «Как вы оцениваете действия Шарля Леклера в борьбе с Льюисом Хэмилтоном?»

Сейчас читают: