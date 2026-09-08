Как вы оцениваете действия Шарля Леклера в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в Монце?

Гран-при Италии ознаменовался не только победой итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, но и инцидентом между пилотами «Феррари» на первом круге гонки.

Шарль Леклер, стартовавший третьим, жёстко защищал позицию от Льюиса Хэмилтона в первом повороте, вытеснив напарника на гравий. Хэмилтон откатился на 10-е место. На третьем круге Леклер вылетел в «Параболике» и сошёл с дистанции. Британец финишировал шестым.

После гонки Хэмилтон выразил недовольство действиями напарника. А руководитель команды Фредерик Вассёр отметил, что итог первого поворота «плох для команды», и допустил введение командных приказов.

«Чемпионат», в свою очередь, предлагает пройти опрос: «Как вы оцениваете действия Шарля Леклера в борьбе с Льюисом Хэмилтоном?»