На «Чемпионате» вышла новая колонка Виталия Петрова по итогам Гран-при Италии

Бывший пилот Формулы-1, вице-президент Российской автомобильной федерации, генеральный директор программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров написал новую колонку для «Чемпионата», посвящённую Гран-при Италии Формулы-1.

В очередном материале Петров объяснил, что позволило гонщику «Альпин» Пьеру Гасли сенсационно завоевать поул-позишен, прокомментировал аварию Шарля Леклера на втором круге и действия монегаска в борьбе со своим напарником Льюисом Хэмилтоном, а также объяснил, почему не поражён прорывом представителя «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с 19-й стартовой позиции на первое место.