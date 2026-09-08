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На «Чемпионате» вышла новая колонка Виталия Петрова по итогам Гран-при Италии

На «Чемпионате» вышла новая колонка Виталия Петрова по итогам Гран-при Италии
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Бывший пилот Формулы-1, вице-президент Российской автомобильной федерации, генеральный директор программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров написал новую колонку для «Чемпионата», посвящённую Гран-при Италии Формулы-1.

В очередном материале Петров объяснил, что позволило гонщику «Альпин» Пьеру Гасли сенсационно завоевать поул-позишен, прокомментировал аварию Шарля Леклера на втором круге и действия монегаска в борьбе со своим напарником Льюисом Хэмилтоном, а также объяснил, почему не поражён прорывом представителя «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с 19-й стартовой позиции на первое место.

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