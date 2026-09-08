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Болид «Ред Булл» проехал по рельсам мадридского метро

Болид «Ред Булл» проехал по рельсам мадридского метро
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Болид «Ред Булл» проехал по рельсам мадридского метро в преддверии Гран-при Испании, который впервые за 45 лет вернётся в столицу. Акция приурочена к открытию нового автодрома «Мадринг», который будет иметь собственную станцию метро.

По рельсам подземки проехал RB8 — чемпионский болид 2012 года, на котором Себастьян Феттель завоевал третий титул в карьере. Инженеры Red Bull Racing Heritage Team совместно с испанским коллективом Andtonic разработали специальные металлические колёса весом 29,8 кг каждое — вдвое тяжелее стандартных колёс Формулы-1. Колёса изготовили в мастерских Canillejas, а сам болид оснастили мотором Renault V8 мощностью около 750 л. с.

Фото: Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

За руль сел бывший пилот Формулы-1 Патрик Фризахер, который проехал по закрытой сети метро, миновав станцию Estadio Metropolitano, а также депо Sacedal и Chamartín.

«Это было невероятно. Мне довелось пережить многое с нашей командой Heritage, но управлять болидом Формулы-1 по рельсам метро — это было сюрреалистично. Очень круто добавить «машинист метро» в резюме», — цитирует Фризахера пресс-служба «Ред Булл».

Фото: Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Акция стала частью партнёрства «Ред Булл» с «Мадринг». Новый автодром станет первым в истории чемпионата мира, имеющим станцию метро у главного входа, что позволит зрителям добираться до места проведения гонки по подземке напрямую.

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