Роберт Шварцман станет пилотом Peugeot в WEC с 2027 года

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман подписал контракт с командой Peugeot TotalEnergies и станет её официальным пилотом в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) с сезона-2027. 26-летний Шварцман будет выступать за рулём гиперкара Peugeot 9X8.

«Я очень рад вернуться в чемпионат мира по гонкам на выносливость после выступлений в США. Гонки на выносливость — это то, чего мне не хватало последние два сезона, и я очень рад присоединиться к Team Peugeot TotalEnergies. С первых обсуждений с командой я почувствовал искреннюю поддержку и сразу стал частью проекта в высокопрофессиональной и амбициозной среде. Программа на 2027 год особенно интересна, и я не могу дождаться, чтобы внести свой вклад в эту новую главу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Пежо».

Шварцман начал карьеру в картинге в возрасте пяти лет, затем прошёл через формульные серии. В 2019 году он стал чемпионом Формулы-3, а в 2021 году занял второе место в чемпионате Формулы-2, одержав две победы и восемь раз поднявшись на подиум. Также Шварцман был резервным пилотом «Феррари» в Формуле-1.

В 2023 году Роберт переключился на гонки на выносливость, начав с GT-класса. В том же году он показал лучшее время в тестах новичков WEC в Бахрейне. В 2024 году Шварцман одержал победу в своём дебютном гонке WEC — Lone Star Le Mans на трассе Americas на гиперкаре.

«Мы рады приветствовать Роберта в «Пежо». Он, несомненно, один из самых перспективных талантов своего поколения и уже обладает богатым опытом, полученным на высшем уровне как в одноместных, так и в гонках на выносливость. Его природная скорость, адаптивность и зрелость делают его идеальным кандидатом для нашего проекта. Он уже полностью вовлечён в подготовку к нашей программе на 2027 год и сыграет важную роль в будущем команды», — добавил руководитель команды Эммануэль Эно.

В 2025 году Шварцман переехал в США, чтобы выступать в IndyCar Series, где стал первым новичком с 1983 года, завоевавшим поул-позицию для легендарной гонки «Индианаполис 500». В 2026 году он проведёт несколько тестовых сессий за рулём Peugeot 9X8 перед полноценным переходом в команду на сезон-2027.