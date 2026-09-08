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Команда Майкла Джордана установила рекорд NASCAR Cup Series

Команда Майкла Джордана установила рекорд NASCAR Cup Series
Бубба Уоллас на этапе в Дарлингтоне
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Команда 23XI Racing, принадлежащая легендарному баскетболисту Майклу Джордану, в минувшие выходные установила новый рекорд NASCAR Cup Series. Так, в ходе прошедшей в воскресенье гонки Cook Out Southern 500 на «Дарлингтон Рейсвей» пит-бригада Буббы Уолласа стала первой в истории серии, кому удалось провести пит-стоп со сменой всех четырёх колёс за 7,86 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в марте этого года — механики Joe Gibbs Racing на этапе в Лас-Вегасе обслужили автомобиль Кристофера Белла за 7,98 секунды. Это был первый случай в истории NASCAR Cup Series, когда команда провела полный пит-стоп менее чем за восемь секунд. Новый рекорд 23XI Racing — второй такой случай в истории.

Гонка в Дарлингтоне стала первым этапом «Чейза» сезона-2026. Победу в ней одержал Кристофер Белл из Joe Gibbs Racing, Бубба Уоллас финишировал на восьмой позиции, а его партнёр по команде Тайлер Реддик прорвался на третье место. В общем зачёте по итогам гонки лидирует победитель регулярного сезона Денни Хэмлин. Следующий этап пройдёт 13 сентября.

Напомним, что в начале сезона 23XI Racing отметилась ещё одним рекордом — Тайлер Реддик стал первым в истории чемпионата, кому удалось выиграть три первые гонки подряд.

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