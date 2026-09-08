Пятый этап чемпионата SMP Formula 4 пройдёт на трассе «Крепость Грозная»

11 и 12 сентября на автодроме «Крепость Грозная» в Грозном состоится пятый этап чемпионата России SMP Formula 4. Этап пройдёт в формате пятница-суббота, в программу каждого дня включены по два заезда, второй из которых пилоты начнут с реверсивной стартовой решётки.

«В этом сезоне я жду каждого этапа с большим нетерпением и уверен, что наши болельщики, которых становится всё больше, разделяют эти эмоции. Делать какие-то прогнозы просто не имеет смысла, ведь на прошедших этапах побед в гонках добились уже семь разных пилотов, а на призовой подиум поднимались 11 из 18 участников чемпионата. Трасса «Крепость Грозная» требует особого подхода и особых настроек, так что даже фаворитам результат здесь не гарантирован», — приводит слова промоутера SMP F4, главы «Академии СМП» Сергея Сироткина пресс-служба чемпионата.

Протяжённость трассы составляет 3086 метров. В дни уикенда синоптики прогнозируют температуру воздуха до 35°C. В составе участников на этап в Грозном заявлены Максим Орлов и Тимур Шагалиев, пропускавшие предыдущий этап.

Перед пятым этапом лидирующую тройку составляют Платон Костин (Москва, Ilya Meromets), Иван Пигаев (Нижний Новгород, ITECO Racing) и Владимир Верхоланцев (Пермь, Formula K Russia). Следующий, финальный этап чемпионата состоится в октябре в Московской области. В 2025 году этап в Грозном завершал сезон, и Ярослав Шевырталов стал чемпионом России.