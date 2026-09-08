Макс Ферстаппен оценил свои шансы на победу в Формуле-1 в 2026 году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не одержал ни одной победы в 2026 году, хотя с 2016 года каждый сезон приносил ему как минимум одну победу в гонке. Нидерландец признал, что RB22 не позволяет бороться за победы, однако он не намерен сдаваться.

«Никогда не скажу, что смирился с фактом, что могу не выиграть ни одного Гран-при в этом сезоне, иначе буду очень разочаровываться каждые выходные. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я выкладываюсь по максимуму, и, если появляется возможность, я обязательно ею пользуюсь. Но сейчас, судя по ситуации, эта возможность не очень велика», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция издания RacingNews365.