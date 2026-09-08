Стали известны чемпионы RDRC по итогам сезона-2026

В сезоне-2026 ни одному из лидеров зачётных групп RDRC не удалось досрочно гарантировать чемпионский титул. Итоги сезона подвели после пятого этапа, по результатам которого определились победители и призёры во всех основных классах.

В классе 3.99 чемпионом России стал Игорь Гейнрихс. Пилот выиграл три из пяти этапов и во второй раз в карьере завоевал титул. Второе место занял Тарас Тюриков, третьим стал Леонид Цыганков.

Игорь Гейнрихс Фото: Пресс-служба RDRC

В классе 4.5 чемпионство выиграл Сергей Савинов. На решающем этапе он одержал вторую победу в сезоне. Дмитрий Лисин стал серебряным призёром, Кирилл Гунгер — бронзовым.

Сергей Савинов Фото: Пресс-служба RDRC

В классе Супер ПРО ET Кубок России завоевал Александр Лобачев. Пилот обеспечил себе титул после победы над Русланом Арефьевым в полуфинале финального этапа. Вторым по итогам сезона стал Антон Филиппов, третьим — Арефьев.

Александр Лобачёв Фото: Пресс-служба RDRC

В классе ПРО ET обладателем Кубка России оказался Илья Симановский. Он второй год подряд выиграл соревнование и стал первым пилотом в истории класса, которому удалось сделать это дважды подряд. Элимхаджи Таларов занял второе место, Анастасия Перцхелия — третье.

Илья Симановский Фото: Пресс-служба RDRC

В классе ПРО 8.5-9.5 Кубок РАФ выиграл Гоша Перцхелия. Пилот одержал три победы подряд по ходу сезона и сохранил первое место в общем зачёте после финального этапа. Вторым стал Алик Алероев, третьим — Вячеслав Корнейцев.

Гоша Перцхелия Фото: Пресс-служба RDRC

Победителем класса ПРО СТРИТ 9.0 стал Висхан Усманов. Второе место занял его напарник по A2 Performance Дмитрий Рогов, третьим оказался Кирилл Рязанцев.

Висхан Усманов Фото: Пресс-служба RDRC

В классе «Все звёзды» ET Кубок РАФ чемпионом стал Кирилл Рязанцев, выступавший на Xiaomi SU7 Ultra. Вторым стал Сергей Савченко, третьим — Сергей Дурнев.

Кирилл Рязанцев Фото: Пресс-служба RDRC

В классе СТРИТ 9.5 Трофей РАФ титул завоевал Элимхаджи Таларов. Алексей Афанасьев стал серебряным призёром, Сергей Данилов — бронзовым.

Элимхаджи Таларов Фото: Пресс-служба RDRC

Всего на одном из этапов сезона RDRC-2026 выступили более 250 спортсменов. По итогам года организаторы также отметили рост числа участников во всех классах и