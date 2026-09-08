«Баланс сил в «Мерседесе» изменился, 100%». Култхард — о победе Антонелли в Монце

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что победа Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии изменила баланс сил внутри «Мерседеса.

«На мой взгляд, это была одна из лучших гонок в истории. Хотя я и не хочу вести себя так, будто после этого мы немедленно должны поставить Кими в один ряд с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и другими многократными чемпионами в истории Ф-1. При этом в данной гонке он постоянно правильно действовал, контролировал машину и избегал неприятностей. Просто представьте на его месте другого.

То есть если бы такое выступление продемонстрировал Шумахер, Макс или Сенна, вы бы сказали: да, конечно, такие выступления и отличают гонщиков подобного уровня. Эту гонку определённо можно считать наиболее ярким моментом в карьере Антонелли на данный момент, и это его лучшая победа в карьере. Такая победа показывает, на что Кими способен на самом деле. То есть мы уже знали, что Кими может выигрывать. Теперь же мы знаем, что он настоящий гонщик и настоящий победитель.

Изменился ли баланс сил внутри «Мерседеса»? Да, 100%. Это глупо отрицать. Глаза не врут. Нет, конечно, Джордж Расселл — фантастический гонщик. Он выигрывал гонки, он может быть первым номером «Мерседеса». Но в данный момент Антонелли — это первый номер «с плюсом», а Джордж – первый номер «с минусом», — приводит слова Култхарда F1Maximaal.