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«Баланс сил в «Мерседесе» изменился, 100%». Култхард — о победе Антонелли в Монце

«Баланс сил в «Мерседесе» изменился, 100%». Култхард — о победе Антонелли в Монце
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что победа Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии изменила баланс сил внутри «Мерседеса.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«На мой взгляд, это была одна из лучших гонок в истории. Хотя я и не хочу вести себя так, будто после этого мы немедленно должны поставить Кими в один ряд с Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и другими многократными чемпионами в истории Ф-1. При этом в данной гонке он постоянно правильно действовал, контролировал машину и избегал неприятностей. Просто представьте на его месте другого.

То есть если бы такое выступление продемонстрировал Шумахер, Макс или Сенна, вы бы сказали: да, конечно, такие выступления и отличают гонщиков подобного уровня. Эту гонку определённо можно считать наиболее ярким моментом в карьере Антонелли на данный момент, и это его лучшая победа в карьере. Такая победа показывает, на что Кими способен на самом деле. То есть мы уже знали, что Кими может выигрывать. Теперь же мы знаем, что он настоящий гонщик и настоящий победитель.

Изменился ли баланс сил внутри «Мерседеса»? Да, 100%. Это глупо отрицать. Глаза не врут. Нет, конечно, Джордж Расселл — фантастический гонщик. Он выигрывал гонки, он может быть первым номером «Мерседеса». Но в данный момент Антонелли — это первый номер «с плюсом», а Джордж – первый номер «с минусом», — приводит слова Култхарда F1Maximaal.

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