Брэд Питт станет гранд-маршалом гонки NASCAR Cup Series

Легендарный американский актёр, обладатель премии «Оскар» Брэд Питт выступит в роли гранд-маршала гонки Bass Pro Shops Night Race, которая пройдёт 19 сентября на трассе Bristol Motor Speedway. Вместе с Питтом церемонию проведёт основатель Bass Pro Shops Джонни Моррис.

«Обладатель премии «Оскар» актёр и продюсер выступит в роли гранд-маршала вместе с Джонни Моррисом на гонке Bass Pro Shops Night Race в субботу, 19 сентября, на трассе Bristol Motor Speedway, что станет появлением одной из самых узнаваемых звёзд Голливуда на одном из самых культовых вечеров NASCAR.

Питт, чей новый фильм студии Paramount Pictures «Сердце зверя» выходит в прокат 25 сентября, примет участие в знаменитых предгоночных церемониях в Бристоле и поможет дать команду на запуск двигателей перед тем, как серия NASCAR Cup Series оживёт под светом прожекторов в третьей гонке плей-офф 2026 года», — говорится в официальном заявлении NASCAR.