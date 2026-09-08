Силовую установку болида Леклера удалось спасти после аварии в Монце — Autoracer

Повреждения силовой установки болида пилота «Феррари» Шарля Леклера, полученные в результате аварии на Гран-при Италии, оказались менее серьёзными, чем ожидалось, — болид SF-26 не требует замены шасси, а силовую установку можно продолжать использовать.

«Феррари» провели первые углублённые проверки болида Леклера после аварии на Гран-при Италии, и результаты оказались лучше, чем ожидалось. Силовую установку Леклера, видимо, удалось спасти. Проверки в Маранелло не выявили серьёзных поломок или повреждений СУ. На данный момент её можно продолжать использовать. Окончательная оценка, конечно, будет возможна только после полноценной работы под нагрузкой на трассе, однако первые результаты оптимистичны.

Шасси SF-26 тоже не получило сильных повреждений и не требует замены. А вот коробку передач заменят, но без штрафа. Таким образом, на данный момент авария в Монце не должна привести для Леклера ни к штрафу на стартовой решётке, ни к необходимости менять шасси», — говорится в отчёте, опубликованном на портале Autoracer.