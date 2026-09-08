«Новая трасса для всех. Надеемся, что сможем хорошо стартовать». Ферстаппен — о ГП Испании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Италии, где завоевал подиум, и поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Мадриде.

«Это был отличный результат для нас в Монце, и мы максимально использовали наши возможности, чтобы добиться подиума. Глядя на Мадрид на этой неделе, трудно сказать, как мы выступим там. Мы тренировались на симуляторе, и похоже, что это более сложная трасса для пилотирования, как и большинство уличных трасс, особенно из-за большого количества сложных поворотов.

Нам также нужно будет оценить уровень сцепления, когда мы выйдем на трассу в пятницу, и отталкиваться от этого. Тренировочные сессии будут важны, чтобы получить как можно больше информации перед квалификацией. Тем не менее это новая трасса для всех, и мы надеемся, что сможем хорошо начать и получить хороший старт», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».