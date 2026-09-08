«Уильямс» представил специальную ливрею на Гран-при Испании в Мадриде

Команда «Уильямс» представила специальную ливрею для Гран-при Испании в Мадриде, вдохновлённую дизайном чемпионского болида FW07C, на котором выступала в 1981 году на трассе Харама, сообщает пресс-служба «Уильямса».

«Наша миссия — вернуться на вершину стартовой решётки — основана на всём, что мы делали раньше. Я невероятно горд тем, что мы можем отметить это через специальную ливрею Atlassian, связывающую команду, которой мы были в Хараме, с командой, которой мы становимся сегодня, через целенаправленное сотрудничество, улучшенные технологические инновации и настоящую креативность. Болид выглядит фантастически, и я не могу дождаться, когда увижу его на трассе в Мадриде», — приводит слова руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба «Уильямса».

Фото: «Уильямс»

Отметим, уникальное оформление болида FW48, созданное в партнёрстве с титульным и технологическим партнёром Atlassian, было представлено на фан-зоне команды в Мадриде вместе с пилотом Карлосом Сайнсом.