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«Уильямс» представил специальную ливрею на Гран-при Испании в Мадриде

«Уильямс» представил специальную ливрею на Гран-при Испании в Мадриде
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Команда «Уильямс» представила специальную ливрею для Гран-при Испании в Мадриде, вдохновлённую дизайном чемпионского болида FW07C, на котором выступала в 1981 году на трассе Харама, сообщает пресс-служба «Уильямса».

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Наша миссия — вернуться на вершину стартовой решётки — основана на всём, что мы делали раньше. Я невероятно горд тем, что мы можем отметить это через специальную ливрею Atlassian, связывающую команду, которой мы были в Хараме, с командой, которой мы становимся сегодня, через целенаправленное сотрудничество, улучшенные технологические инновации и настоящую креативность. Болид выглядит фантастически, и я не могу дождаться, когда увижу его на трассе в Мадриде», — приводит слова руководителя команды Джеймса Ваулза пресс-служба «Уильямса».

Фото: «Уильямс»

Отметим, уникальное оформление болида FW48, созданное в партнёрстве с титульным и технологическим партнёром Atlassian, было представлено на фан-зоне команды в Мадриде вместе с пилотом Карлосом Сайнсом.

Фото: «Уильямс»

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