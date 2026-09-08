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У Джорджа Расселла появится собственная трибуна на Гран-при Великобритании — 2027

У Джорджа Расселла появится собственная трибуна на Гран-при Великобритании — 2027
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объявил о создании именной трибуны George Russell GRandstand, которая появится на трассе «Сильверстоун» во время домашнего этапа Формулы-1 в 2027 году.

«Большие новости!!! Я очень рад объявить, что у нас будет собственная трибуна Джорджа Расселла на Гран-при Великобритании в 2027 году. Она расположена на Farm Curve — это отличное место с прекрасным видом на первые четыре поворота. Билеты поступят в продажу скоро, и я не могу дождаться встречи с вами здесь!» — рассказал Расселл в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Х.

28-летний британский гонщик выступает за «Мерседес» с 2022 года.

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