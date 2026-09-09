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Макс Ферстаппен ответил, насколько серьёзными были переговоры с «Макларен» о переходе

Макс Ферстаппен ответил, насколько серьёзными были переговоры с «Макларен» о переходе
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался насчёт переговоров с руководством «Макларена» по поводу своего перехода в британский коллектив.

– Вы общались с руководством «Мерседеса» в прошлом году, и с «Макларена» — в этом. Насколько серьёзными были эти переговоры?
– Разумеется, к любым переговорам относишься серьёзно. Это всё очень уважительные беседы. В этом нет ничего плохого.

Я чувствовал, что остаться было для меня правильным решением. Нужно следовать зову сердца. Я мог бы сбежать ещё в самом начале своей карьеры из «Ред Булл» и попытаться побеждать где-то ещё. Но если проявить немного терпения, в итоге ты всё равно приходишь к победам. Мне кажется, таков мой подход и сейчас, – приводит слова Ферстаппена BBC.

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