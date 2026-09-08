Леклер обратился к фанатам «Феррари» после аварии на ГП Италии
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поблагодарил болельщиков за поддержку после аварии на Гран-при Италии в Монце.
«Не так я хотел провести этот уикенд. Спасибо за все сообщения. Физически это был сильный удар, но я в порядке. Эмоционально это больно вдвойне, потому что случилось дома, перед вами, тифози. Спасибо за невероятный приём и поддержку на протяжении всего уикенда. Монца с вами — это всегда что-то особенное», — написал Леклер на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, на третьем круге домашней для команды гонки Леклер вылетел в «Параболике» и сошёл с дистанции.
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