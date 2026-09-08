Льюис Хэмилтон рассказал, почему добавил к своему имени фамилию матери

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему решил добавить к своему имени девичью фамилию матери Кармен — Ларбалестье.

«У меня очень близкие отношения с мамой, а у неё нет братьев и сестёр, так что она как бы последняя из своего поколения. Поэтому я и включил её фамилию в своё имя. Я сделал это, чтобы она всегда оставалась частью моего наследия. Так что теперь я — Льюис Карл Дэвидсон Ларбалестье Хэмилтон, и это даже указано в моём паспорте, что круто. Это мой способ отдать ей дань уважения», — приводит слова Хэмилтона аккаунт deni в социальной сети Х.